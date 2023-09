Teatr "Skene" we Włocławku zorganizował casting do "Opowieści wigilijnej". Zdjęcia, wideo

Teatr "Skene" działa od 1979 roku przy włocławskim Teatrze Impresaryjnym , od początku pod opieką Mieczysława Synakiewicza. To grupa teatralna, skupiająca dzieci i młodzież z Włocławka i okolic. Jest to częściowo stały zespół, jednak reżyser dwa razy w roku organizuje castingi, na których poszukuje kolejnych młodych talentów, gotowych zagrać w planowanym przedstawieniu.

W środę, 13 września 2023 roku, Teatr "Skene" zorganizował w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku casting do najnowszego przedstawienia "Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa. Do kilku ról w przedstawieniu poszukiwani byli młodzi aktorzy w wieku 7-16 lat. Zainteresowanie było bardzo duże, a casting przebiegł wyjątkowo dobrze.

- W przyszłym roku będziemy obchodzić 45-lecie Teatru "Skene". Mało który zespół w Polsce tyle lat przetrwał. "Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa będzie to nasza 91. premiera. Dzisiejszy casting był lepszy niż ostatnie castingi. Obsadę praktycznie mamy już skompletowaną, nikt z obecnych aktorów nie zrezygnował. W sztuce będzie grało dwadzieścia kilka osób więc może nie role pierwszoplanowe, ale kilka nowych osób na pewno zagra. Poza tym czekamy na ludzi nowych, którzy po dwóch, trzech latach, jeśli zostaną i będą już dużo lepsi, będą mogli grać poważniejsze role. - mówił Mieczysław Synakiewicz, założyciel zespołu Teatru "Skene"

