Amatorski spektakl w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku - "Okno z widokiem na ludzi". Zdjęcia, wideo

Spektakl „Okno z widokiem na ludzi” jest deskrypcją pracy warsztatowej w formie scenicznej grupy Refleksy Literackie.

"Zdarza ci się idąc ulicą zerkać w oświetlone wnętrze? Czy jesteś ciekawy? Czy jesteś wystarczająco odważna? Kogo zobaczysz? Spektakl „Okno z widokiem na ludzi” to cudze historie, które dotykają, poruszają, wciągają i nagle przestają być cudze. Odsłonisz zasłonkę? Zajrzysz do środka? Sprawdź, może zobaczysz tam siebie!" - tak twórcy spektaklu zachęcali widzów do udziału w wydarzeniu.