Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Dwie kolejne osoby w szpitalu. Nie żyje 80-latka. Zdjęcia

W poniedziałek (3 czerwca 2024) około godziny 18:07 na 180 kilometrze autostrady A1, w okolicach miejscowości Sarnówek, doszło do groźnego wypadku. Kierowca samochodu osobowego marki BMW nagle stracił panowanie nad kierownicą, co doprowadziło do jego dachowania. Auto wypadło z A1 w kierunku Łodzi.