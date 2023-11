Uczniowie LZK posadzą 125 drzew w całym Włocławku na 125-lecie szkoły. Zdjęcia

- Wszystko zaczęło się od klasy IV B o profilu biologiczno-chemicznym, z rocznika 1986, potem dołączyli absolwenci innych klas, ale z tego samego rocznika - mówi Grażyna Martynowicz, nauczycielka LZK, także absolwentka z rocznika 1986 roku. - Akcję rozpoczęli Piotr Wyrwicki i Jacek Burmistrzak, ja jako ich klasowa koleżanka szybko chwyciłam ten pomysł i rozpropagowałam na terenie szkoły, bo chodzi tu o edukację ekologiczną. My, jako absolwenci LZK chcemy posadzić w sumie 125 drzew we Włocławku, ale mamy zamiar w to włączyć całą społeczność szkolną LZK.