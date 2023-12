Uczniowie z Przemystki wyjeżdżają do Niemiec. Zdobywają tam nowe umiejętności

Wymiana młodzieży cieszy się popularnością wśród uczniów

„Obserwując liczne przedsięwzięcia realizowane przez ZSRCKU w Przemystce choćby tylko w okresie ostatnich kilku miesięcy, trudno nie zgodzić się z tezą żyjącego na przełomie XIX i XX wieku filozofa Ludwiga Wittgensteina, który mawiał „Granice mojego języka są granicami mojego świata”. W kontekście tych słów bardzo motywujące jest podejście młodzieży naszej szkoły, która wyznaje zasadę, że należy wykorzystać każdą nadążającą się okazję, aby poszerzać horyzonty, nauczyć się czegoś nowego, poznać innych ludzi i ich kulturę, zobaczyć ciekawe miejsce, szlifować język, a dążą do tego uczestnicząc nie tylko w zagranicznych stażach zawodowych i wyjazdach branżowych, lecz także w wymianach szkolnych i spotkaniach młodzieży” – zaznacza Magdalena Korzeniewska – Duszek z ZS RCKU w Przemystce i dodaje, że tylko we wrześniu i październiku 2023 roku uczniowie wzięli udział w przedsięwzięciach, których gospodarzami byli niemieccy partnerzy szkoły.

Uczniowie pracowali nad projektem z pogranicza historii, kultury i literaturyPoczątek roku szkolnego 2023/2024 zaczął się dla niektórych uczniów ZSRCKU w Przemystce intensywnie i bardzo ciekawie. Od 11 do 17 września 2023 roku siedemnastka młodych ludzi z klas 3 TE, 3TS, 4TE, 5TE i 4LO uczestniczyła w spotkaniu młodzieży w niemieckim Minden. Podczas trwającej pięc dni wymiany, młodzież pracowała w grupach nad projektami z pogranicza historii, literatury i kultury. Tematyka projektu odwoływała się do zainteresowań współczesnej młodzieży - fantastyki na przykładzie „Wiedźmina” Andrzeja Sapkowskiego i do trudnej polsko-niemieckiej historii czasów II wojny światowej.