Warsztaty "Moda na ludowe - palma wielkanocna" w Muzeum Etnograficznym we Włocławku

Palma wielkanocna to gałązka palmy lub wierzby, może to być wiązanka żywych i suszonych roślin przygotowywana przed Wielkanocą na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy i święcona podczas uroczystości Niedzieli Palmowej.

W sobotę, 18 marca 2023 roku, w Muzeum Etnograficznym, oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zorganizowano warsztaty "Moda na ludowe - palma wielkanocna - warsztaty dla dorosłych". Uczestnicy zajęć mieli okazję, porozmawiamy przy kawie o dawnych zwyczajach wielkanocnych i nauczyć się jak przygotowywać palemki wielkanocne robione z zielonych gałązek, bazi i bibuły.