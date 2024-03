We Włocławku powstanie Filharmonia Kujawska i Centrum "Energia Włocławka"

- To inwestycje niezwykle dla Włocławka potrzebne - mówi Marek Wojtkowski. - Inwestycje będą realizowane, a potem przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski. Logo Centrum Kultury i Edukacji „Energia Włocławka" ma wprawdzie kolor czerwony, ale są to motywy fajansowe. Jak tylko uregulujemy stan prawny nieruchomości, o której wiele się mówi we Włocławku, czyli znany jako "Teatr Nasz" przy ulicy Brzeskiej 1/3, nieruchomość ta zostanie przekazana na ręce marszałka, czyli województwa kujawsko-pomorskiego. Drugi list intencyjny dotyczy Filharmonii Kujawskiej i działki, którą przekażemy. Jesteśmy już po rozmowach z paniami prezydent w sprawie przygotowania zespołu kameralnego, bo od tego trzeba zacząć, to jest najtrudniejszy proces.