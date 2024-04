We Włocławku przy ulicy Celulozowej powstanie żłobek. Wojewoda potwierdza dotację z Krajowego Planu Odbudowy

- Mówimy często: Krajowy Plan Odbudowy, to pojęcie jest odmieniane przez wszystkie przypadki - mówi Michał Sztybel. - Ale Krajowy Plan odbudowy to konkrety. Dzięki temu, że wreszcie pieniądze unijne trafiają do Polski możemy mówić już o konkretach. Jak mówię, nie ma lepszych inwestycji niż tworzenie miejsc w żłobkach i przedszkolach, po to, by rodzice mogli również pracować. To ma ogromny wpływ na nasze życie społeczno-gospodarcze. Włocławek był jako jedno z pierwszych miast, które złożyło gotowe z dokumentami i została podpisana umowa pomiędzy Włocławkiem a Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Te pieniądze są na kontach urzędu wojewódzkiego i przekazane zostaną miastu, jak tylko rozpoczną się prace realizacyjne.