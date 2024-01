We Włocławku trwa nabór do konkursu „Ośmiu Wspaniałych” GM/UM Włocławek

Konkurs "Ośmiu Wspaniałych" to inicjatywa samorządowa, której celem jest promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży. Szczególnie doceniamy młodych ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas na bezinteresowną pomoc innym. We Włocławku trwa nabór do konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Zapraszamy do udziału.