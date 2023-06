Wpadł do 10. metrowej studni w gminie Piotrków Kujawski. Trzy zastępy straży pożarnej w akcji [zdjęcia] GM

Mężczyzna wpadł do studni. Przebywał tam całą noc. Do zdarzenie doszło w poniedziałek 5 czerwca 2023 roku w miejscowości Stawiska w powiecie radziejowskim. Służby zgłoszenie o zdarzeniu otrzymały dopiero we wtorek przed południem. Zdarzenie dotyczyło osoby, która wpadła do studni. Po przybyciu na miejsce strażacy przystąpili do wyciągnięcia poszkodowanego. W akcji ratunkowej uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej z Radziejowa i Piotrkowa Kujawskiego. Szczegóły, zdjęcia.