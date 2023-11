Zastępcę prezydenta Włocławka wybierze Nowa Lewica.

Prezydent Marek Wojtkowski z humorem podszedł do sprawy.

- Ja nie dziękowałem Krzysztofowi za współpracę, bo my cały czas współpracujemy. Przyjeżdżając rano do pracy, widzę, że samochód Krzysztofa stoi pod urzędem - mówi prezydent Marek Wojtkowski. - Tak się umówiliśmy, że będzie cały czas nas wspierał, ale teraz w trochę innej formie. Mamy wiele do zrobienia, także na poziomie samorządu, ale i na poziomie krajowym. Ja pokładam wielkie nadzieje w zmianie władzy i nowym rządzie. To, co do tej pory udało się we Włocławku zrobić to dzięki dobrej współpracy koalicyjnej oraz pracowitości i kreatywności naszego kolegi senatora, za co mu serdecznie dziękuję. Wiem, że będzie się pojawiał „u nas w pracy”, czyli w Urzędzie Miasta, z korzyścią dla nas wszystkich.