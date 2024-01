Zderzenie renault z suzuki we Włocławku. 60-latka ukarana mandatem. Zdjęcia

Za spowodowanie zdarzenia została ukarana mandatem karnym - przekazała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

W czwartek 25 stycznia 2024 roku we Włocławku doszło do kolizji na skrzyżowaniu Al. Kazimierza i Zielnej. Kierująca samochodem marki Renault , 60-letnia kobieta, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi Suzuki.

W wyniku zdarzenia, na szczęście, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Mimo to, sytuacja spowodowała utrudnienia w ruchu drogowym na al. Kazimierza Wielkiego we Włocławku.

Drzewo uszkodziło samochód dostawczy na ul. Lipnowskiej we Włocławku

Do tego zdarzenia doszło w czwartek (25.01.2024) po godzinie 8. Zobaczcie zdjęcia

Do wypadków o których pisaliśmy też na naszych łamach doszło na drogach krajowych w powiecie włocławskim. W środę wieczorem doszło do wypadku na DK 62 na trasie Włocławek - Brześć Kujawski

Natomiast w czwartek przed godziną 15 doszło do wypadku na DK 91 w gminie Lubień Kujawski.