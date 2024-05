Zderzenie samochodów w powiecie radziejowskim. 18-latka w szpitalu. Zdjęcia

Kierujący peugeotem, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu, prawidłowo jadącej toyocie. Doszło do zderzenia pojazdów. Kierująca toyotą 18-latka, została przewieziona na badania do szpitala. Uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Policjanci ustalili, że winę za to zdarzenie ponosi 55-latek, który wymusił pierwszeństwo. Za to wykroczenie został ukarany mandatem i punktami karnymi - poinformował aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.