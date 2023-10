25-latek we Włocławku zatrzymany z narkotykami. Policjanci znaleźli 40 gramów marihuany

Do zdarzenia doszło późnym wieczorem, kiedy to funkcjonariusze włocławskiego ogniwa wywiadowców Komendy Miejskiej Policji we Włocławku patrolowali osiedle Zazamcze. Zwrócili wówczas uwagę na mężczyzn jadących pojazdem renault, którzy na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać i unikać kontaktu wzrokowego. Policjanci postanowili przeprowadzić kontrolę.