Anwil Włocławek - BC CSU Sibiu 84:71. Pożegnanie z FIBA Europe Cup 2023/24. Zdjęcia

Duże rozczarowanie we Włocławku. Anwil Włocławek bronił trofeum w FIBA Europe Cup, ale w pierwszej rundzie grupowej rozczarował i pożegnał się już z rozgrywkami.

To koniec europejskiej przygody koszykarzy z Włocławka, obrońca trofeum z poprzedniego sezonu nie zdołał wyjść z grupy. Ostatni środowy mecz Anwilu Włocławek z Sibiu nie miał już znaczenia. Już przed ostatnią kolejką cztery drużyny z drugich miejsc miały lepszy bilans (polski zespół z czterech meczów klasyfikacyjnych wygrał tylko jeden). We wtorek wieczorem dwa ostatnie miejsca w tej puli zajęły Kalev Talin (wygrał w Saragossie, choć do przerwy przegrywał 14 punktami, a ostatnią kwartę wygrał 26:8) i Rostock Seawolvers po wygranej z litewską Jonavą.