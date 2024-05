Brak prądu we Włocławku. Gdzie 23.05 mogą być przerwy w dostawie prądu? Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Gdzie mogą nastąpić wyłączenia prądu we Włocławku? Sprawdź, czy możesz się tego spodziewać 23.05. Jest to bardzo ważna informacja, szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Brak prądu zdecydowanie Ci to utrudni, dlatego na taką okoliczność trzeba się przygotować. W artykule znajdziesz listę miejsc, w których są możliwe wyłączenia prądu 23.05.