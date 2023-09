Działania „Rowerzyści” na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego. Siedmiu było pod wpływem alkoholu

Wśród nich znalazł się niechlubny rekordzista. Policjanci po godzinie 18:30 na ulicy Kolejowej w Boniewie zauważyli kierowcę jednośladu, którego styl jazdy wskazywał, że może on być pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie trzeźwości 26-latka to potwierdziło, miał on ponad 2,8 promila alkoholu - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.