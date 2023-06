Dzień Dziecka 2023 w Run-Chłodni we Włocławku - takie były atrakcje [zdjęcia]

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Run-Chłodnia we Włocławku w sobotę, 3 czerwca 2023 roku na terenie firmy dla pracowników i ich rodzin zorganizowano piknik rodzinny. Odwiedziliśmy to wydarzenie. Słoneczna pogoda i moc atrakcji sprawiły, że chętnych do wspólnej, firmowej zabawy nie brakowało.