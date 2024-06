Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2024 w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku. Zdjęcia i wideo

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - uroczystość w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony w Polsce od 2006 roku, to święto, obchodzone 30 maja, którego celem jest promowanie i rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej. Z tej okazji w czwartkowe (6 czerwca 2024 roku) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zorganizował uroczyste spotkanie, które odbyło się w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku.