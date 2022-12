Finał akcji "Pamiętamy o Tobie Św. Mikołaj i ja" 2022 we Włocławku [zdjęcia]

Świąteczna Akcja Charytatywna "Pamiętamy o Tobie Św. Mikołaj i ja" we Włocławku od ponad 20 lat spełnia gwiazdkowe marzenia dzieci z domów dziecka. Pomocnicy Św. Mikołaja przygotowali ponad 250 prezentów dla dzieci z placówek we Włocławku, Brzeziu i Lubieniu Kuj. oraz ponad 100 prezentów dla dzieci uchodźców z Ukrainy mieszkających przy ul. Żytniej i Bojańczyka we Włocławku.