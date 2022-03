Kradzież w Rossmannie we Włocławku. Rozpoznajesz tę osobę [zdjęcia] GM/KMP Włocławek

Policjanci z Włocławka zwracają się o pomoc w identyfikacji osoby, której wizerunek publikujemy. Każdy kto rozpoznaje osobę lub może mieć wiedzę co do okoliczności kradzieży perfum, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.