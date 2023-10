Laptopy dla uczniów. Tyle komputerów przekazano czwartoklasistom we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Do czwartoklasistów trafi sześć modeli laptopów spełniających wymagania, które wybrane zostały w przetargu. To sprzęt marek: Acer, ASUS, Dell, HP i Lenovo. Choć producenci sprzętu są różni, wszystkie laptopy - bez względu na model i producenta - spełniają określone wymagania techniczne.

– To dobrej jakości sprzęt, który będzie miał zainstalowany system operacyjny i dostęp do bezpłatnego pakietu biurowego. Rodzice i szkoła będą mogli zdecydować o instalacji dodatkowego oprogramowania. W ramach programu „Laptop dla ucznia” zagwarantujemy także dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych i bezpłatnych wersji elektronicznych podręczników – informuje Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.