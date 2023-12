Morderstwo we Włocławku. 26-letni Jakub D. został tymczasowo aresztowany. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

W piątek, 8 grudnia 2023 roku 26-letni mieszkaniec Włocławka zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji z informacją o śmierci kobiety. Ofiara to nauczycielka z przedszkola w Choceniu. Do zbrodni doszło na jednym z włocławskich osiedli. Podejrzany, który przyznał się do winy został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.