Na ul. Celulozowej we Włocławku trwa budowa mieszkań na wynajem. Wkrótce poznamy ostateczne listy najemców [zdjęcia, wstępne listy]

Projekt listy wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania na wynajem na czas nieoznaczony przy ul. Celulozowej, ogłoszono na początku kwietnia 2022 roku. Do 22 kwietnia włocławianie mieli czas na złożenie odwołań. Zgodnie z harmonogramem, ostateczna lista najemców powinna zostać ogłoszona w poniedziałek 13 czerwca 2022 roku.

Tyle osób złożyło wnioski na mieszkania przy ul. Celulozowej we Włocławku

Zainteresowanie mieszkaniami na wynajem na czas nieoznaczony przy ul. Celulozowej było bardzo duże. Włocławianie złożyli 1069 wniosków, co oznacza że o jeden lokal starają się prawie cztery osoby. 844 wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie, czyli spełniały kryteria. Mieszkań będzie 288, dziesięć przeznaczono dla osób wykonujących zawody deficytowe, np. lekarzy. Pierwsze 278 osób to wstępna lista najemców. Po jej opublikowaniu, wśród mieszkańców pojawiły się wątpliwości dotyczące weryfikacji wniosków. Urząd Miasta zorganizował w kwietniu specjalną konferencję prasową, by je wyjaśnić.