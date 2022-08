Nie będzie ciepłej wody przez dwa dni. MPEC we Włocławku szykuje rezerwową instalację gazową

MPEC poinformował o przerwie w dostawie ciepłej wody we Włocławku

MPEC we Włocławku poinformował, że w sierpniu 2022 roku podejmie działania przygotowujące do zbliżającej zimy, by zapewnić odbiorcom stały dostęp do ciepła. W drugiej połowie sierpnia 2022 roku, spółka przygotowywać będzie rezerwową instalację gazową, dzięki której ubezpieczy się na wypadek kryzysu węglowego. W trakcie trwania tych prac nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody. Mieszkańcy Włocławka, do których ciepło dociera z MPEC, bez ciepłej wody będą od godzin porannych we wtorek 16 sierpnia do godzin popołudniowych w czwartek 18 sierpnia 2022.