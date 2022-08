Nie żyje 14-latka. Dramatyczne doniesienia odnośnie zdarzenia na Zazamczu we Włocławku [zdjęcia]

Do wypadku na torach doszło w piątek 19 sierpnia przed godziną 22 na dworcu Zazamcze we Włocławku. Pociąg osobowy relacji Kutno - Toruń Główny potrącił młodą kobietę. Na miejsce jako pierwsi dotarli strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy wyciągnęli kobietę uwięzioną pod pociągiem. Poszkodowana natychmiast została przekazana załodze ratownictwa medycznego, która przystąpiła do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas tych działań ratownicy medyczni zabrali kobietę do szpitala we Włocławku. Niestety, mimo szybkiej pomocy udzielonej młodej dziewczynie nie udało się jej uratować.