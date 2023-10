Obywatelskie zatrzymanie kierowcy hondy we Włocławku. Miał 1,5 promila

Skierowany na miejsce patrol ruchu drogowego potwierdził, że kierowca hondy jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że 41-latek ma w organizmie 1,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie wyszło również na jaw, że nie posiada on uprawnień do kierowania. Mężczyzna przewieziony został do komendy, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Teraz za popełnione przestępstwo będzie musiał tłumaczyć się przed sądem. Odpowie również za jazdę pomimo braku uprawnień - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.