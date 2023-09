Zbigniew Ziobro złożył kasacje w sprawie morderstwa dziecka we Włocławku. Chce dożywocia dla Pawła K. Karolina Rokitnicka

W listopadzie 2021 roku w Sądzie Okręgowym we Włocławku, zapadł wyrok w sprawie śmierci 3-letniego Nikodema. Partnera matki dziecka Pawła K. skazano na 20 lat więzienia, natomiast matkę Agnieszkę Sz. na 13 lat. Na mocy apelacji kary dla opiekunów dziecka wzrosły do 25 lat. Prokurator generalny chce, by partner matki dziecka został skazany na dożywocie. Archiwum Zobacz galerię (6 zdjęć)

- Katował 3-letnie dziecko, bestialsko torturował, a w końcu utopił w wannie. Działał świadomie, powoli i celowo zadając małemu chłopcu niewyobrażalny ból. To bestia nie człowiek, ale sąd skazał go tylko na 25 lat więzienia i to dopiero po apelacji. Skierowałem do SN RP kasację, bo ten morderca powinien pozostać za kratami do końca życia – uważa prokurator generalny Zbigniew Ziobro.