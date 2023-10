66 wykroczeń kierowców wobec pieszych we Włocławku i powiecie włocławskim. Rowerzysta miał 2,6 promila

We wtorek (17.10.2023) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego policjanci przeprowadzili działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego ”. Udział w nich wzięli również mundurowi z Włocławka, którzy sprawdzali czy użytkownicy dróg stosują się do przepisów związanych z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów. To właśnie ci uczestnicy ruchu podczas zdarzeń drogowych narażeni są na najpoważniejsze obrażenia, bowiem nie chronią ich takie zabezpieczenia, jak na przykład poduszki powietrzne, czy pasy bezpieczeństwa, które są wyposażeniem aut.

Policjanci z Włocławka również sprawdzali trzeźwość uczestników ruchu drogowego i wśród nich ujawnili 5 rowerzystów pod wpływem alkoholu. Niechlubnym rekordzistą okazał się 57-letni mieszkaniec Włocławka, u którego urządzenie do badania trzeźwości wykazało 2,6 promila alkoholu w organizmie. Do kontroli nietrzeźwego rowerzysty doszło po godzinie 16.00 w miejscowości Cyprianka (gm. Fabianki). Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie zarówno 57-latek jak i czterech pozostałych cyklistów ukaranych zostało wysokimi mandatami karnymi - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

To nie ostatnie tego typu działania na drogach naszego regionu. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę na drodze. Pieszym dodatkowo przypominamy o używaniu elementów odblaskowych, a rowerzystom o dbaniu o to, by oświetlenie jednośladu było sprawne.