Otwarcie nowej sali gimnastycznej na 90-lecie Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim. Zdjęcia

- Oddajemy do użytkowania nową halę sportową przy Zespole Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim. To jedna z większych inwestycji, jeśli chodzi infrastrukturę sportową. Był to bardzo duży projekt, dzięki któremu powstał pełnowymiarowy obiekt. Najważniejsze jest to, że w tej inwestycji zagrała wspólnota. Bardzo dużo instytucji zaangażowało się w proces partycypacji w kosztach budowy, mówię tutaj o samorządzie województwa kujawsko pomorskiego, o programie Sportowa Polska, o rządowym funduszu inwestycji lokalnych. Znaleźliśmy pomysł, ale znaleźliśmy też środki, dzięki temu to się udało. Ta szkoła potrzebowała takiego obiektu, poprzednia sala sportowa była maleńka. To obiekt nie tylko dla uczniów, nie tylko dla rodziców, ale również dla absolwentów, klubów sportowych, dla stowarzyszeń i seniorów - mówił Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.