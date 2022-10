Piotr Paczkowski absolwent LZK we Włocławku finalistą IX edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent [zdjęcia]

W 2022 roku do grona finalistów IX już edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” zakwalifikowało się 95 osób spośród 268 257 zdających absolwentów liceów i techników w Polsce, a tylko dwie osoby w województwie kujawsko-pomorskim, a jedyny z Włocławka.

Tak było na dyktandzie w LZK we Włocławku z okazji 120-lecia szkoły [zdjęcia]

LZK we Włocławku znalazło się w czołówce Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2022

Fundacja „Zawsze Warto” i Centralna Komisja Egzaminacyjna co roku wybierają maturzystów z najlepszymi wynikami w kraju. Celem projektu „Matura na sto procent” jest także propagowanie wśród ludzi młodych chęci do samorozwoju i poszerzania zasobu wiedzy. Finalistami wybranymi przez kapitułę projektu są uczniowie, którzy z każdego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90 procent.