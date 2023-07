Policjanci z Włocławka na rowerach kontrolują kąpieliska i miejsca wypoczynku. Zdjęcia

Spotkanie było też dobrą okazją do udzielenia cennych wskazówek na temat bezpieczeństwa, a także przekazania kadrze obozowiska telefonów kontaktowych do służb ratowniczych, w tym do dzielnicowego z gminy Włocławek. Taki kontakt pozwoli w sytuacji nagłego załamania się pogody na szybką reakcję służb oraz ewentualną ewakuację dzieci i młodzieży w bezpieczne miejsce - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.