Powiat włocławski buduje dwie nowe "czternastki" w gminie Fabianki. Zdjęcia, wideo

Powiat włocławski decyzję o budowie nowych POW, z uwagi na możliwość dofinansowania inwestycji, podjął w błyskawicznym tempie, a sama inwestycja jest realizowana ekspresowo. Od rozmów do wbudowania aktu erekcyjnego minęło niespełna 5 miesięcy. Inwestycję wpisano do budżetu powiatu podczas marcowej (3.03) sesji Rady Powiatu, a tydzień później podpisano umowę z projektantem nowych “czternastek”. Jak podkreślił Roman Gołębiewski, starosta włocławski to była ostatnia szansa, aby za środki zewnętrzne wybudować tego typu obiekty, a ważne jest przecież dobro dzieci. Z uwagi na krótki termin aplikowania o środki jak również termin jego realizacji to projekt dość szalony, ale wart realizacji.