Prasówka z całego tygodnia 17.09.2023 we Włocławku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które pojawiły się we wrześniu 2023 roku w klubie Venus Planet w Konecku.

Grono fanów trwałego ozdabiania ciała się powiększa. Tatuowanie ciała stało się tak powszechne. Już nikogo nie dziwi widok mężczyzny czy kobiety z rysunkiem na ramieniu, szyi czy kostce. Tatuaże to ozdoba ciała. Ostatnio wiele osób się na nie decyduje. Stają się coraz bardziej popularne małe tatuaże, bo ich wykonanie jest szybkie i tańsze. Zobaczcie najciekawsze wzory tatuaży prosto z salonów tatuażu z całej Polski.

W słoneczną wrześniową sobotę (16.09) na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku na straganach królują owoce i warzywa ale nie tylko. I w tę sobotę nie zabrakło kupujących, którzy w poszukiwaniu nie tylko warzyw i owoców od lokalnych rolników, odwiedzili ten popularny targ. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny.

W sobotę w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil rozegrał ostatni mecz przed rozpoczęciem sezonu 2023/24. W Hali Mistrzów w ramach Anwil Basketball Cup podopieczni trenera Przemysława Frasunkiewicza pokonali łotewski zespół VEF Riga 67:61. Zobaczcie zdjęcia kibiców i występów cheerleaderek podczas spotkania.

Trwa remont w klubie przy Łęgskiej we Włocławku. W mediach społecznościowych czytamy, że Browar Loft Music & Pub Włocławek wróci i to już niebawem. Na Facebooku opublikowano fotogalerię z ostatniej wakacyjnej imprezy. Zobaczcie zdjęcia. Tak było 25 sierpnia 2023 roku.

W sobotę na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przy Leśnej rozegrano mecz 8. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej Lider Włocławek - Wda Świecie. Wda zanotowała 8. wygraną i pewnie lideruje tabeli. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

W sobotę, 16 września 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku zwieńczenie okresu przygotowawczego. W Hali Mistrzów w ramach Anwil Basketball podopieczni Przemysława Frasunkiewicza zagrali z VEF Riga. Zobaczcie zdjęcia z meczu.

Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie na najbliższe dni. Sprawdź horoskop. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

W piątek 15 września 2023 roku na osiedlu Kazimierza Wielkiego we Włocławku zorganizowany został "Dzień sąsiada". Zobaczcie jakie atrakcje czekały na boisku szkolnym przy SP nr 2 we Włocławku i jak po sąsiedzku bawili się mieszkańcy osiedla.