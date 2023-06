Prasówka z maja 2023. Sprawdź, co działo się we Włocławku. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Włocławka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te liczby w Lotto i Eurojackpot wygrywają najczęściej ”?

Przegląd maja 2023 we Włocławku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te liczby w Lotto i Eurojackpot wygrywają najczęściej Opcje gry w Lotto są tak naprawdę dwie: albo samodzielnie skreślamy liczby, albo gramy na chybił trafił pozwalając komputerowi wybrać za nas liczby. Totalizator Sportowy przy głównych wygranych podaje informacje jak szczęśliwiec zagrał, czy była to metoda chybił trafił czy samodzielnie wybrane liczby. Sprawdzamy, jakie liczby w grach totalizatora sportowego padały najczęściej. Zobaczcie! 📢 Oto kiedy trzeba wymienić banknoty. Takie banknoty tracą ważność Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Grał Filipa w serialu Rodzina Zastępcza. Będziesz w szoku, jak wygląda dzisiaj - metamorfoza po latach [zdjęcia] Sergiusz Żymełka popularność zdobył dzięki roli Filipa Kwiatkowskiego w "Rodzinie zastępczej". W serialu występował od ósmego roku życia i z miejsca stał się ulubieńcem widzów. Od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej" minęło już 14 lat, a serialowy Fifi zmienił się w tym czasie nie do poznania. Zobacz, jak Sergiusz Żymełka wygląda dzisiaj!

Prasówka czerwiec Włocławek: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Włocławka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak dzisiaj wygląda Lucy z serialu Ranczo. Tak zmieniła się Ilona Ostrowska [zobacz zdjęcia] Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"!

📢 Dorota Gardias rozebrała się przed obiektywem i wyglądała jak bogini! Zobacz zdjęcia Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Ostatnio Dorota Gardias odbyła nietypową sesją zdjęciową, a przed obiektywem zrzuciła wszystkie ciuchy i prezentowała się tak, jak ją stworzyła matka natura. Gwiazda w szczytnym celu wcieliła się w Nintu, babilońską boginię i trzeba przyznać, że wybór postaci był idealny, tak jak sylwetka pani Doroty. 📢 Z Radziejowa wyruszyła IX piesza pielgrzymka do Lichenia [zdjęcia] W sobotę, 27 maja 2023 skoro świt już po raz dziewiąty wyruszyła piesza pielgrzymka do Lichenia organizowana przez ojców Franciszkanów w Radziejowie. W tegorocznej pielgrzymce ponad 150 pątników wyruszyło w drogę z pierwszym odpoczynkiem w piotrkowskiej parafii św. Jakuba, gdzie dołączyli kolejni pielgrzymi. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zdjęcia z meczu Włocłavia Włocławek - Sparta Brodnica. 30. kolejka 4. ligi kujawsko-pomorskiej W sobotę, 27 maja 2023 roku na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przy Leśnej rozegrano mecz 30. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej Włocłavia Włocławek - Sparta Brodnica. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania, które zakończyło się bezbramkowym remisem. 📢 Tak było na imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku [zdjęcia - 20.05.2023] Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej we Włocławku. 📢 Tych długów nie trzeba spłacać. Przedawnią się w 2023 roku Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Tak kręcono film „Gorzko, gorzko!” we Włocławku. Wiemy, gdzie można już obejrzeć komedię [zdjęcia] Komedię romantyczną „Gorzko, gorzko!” kręcono w 2020 roku między innymi we Włocławku – w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, Pałacu Bursztynowym i w jego okolicy. Początkowo premierę planowano na pierwszy kwartał 2021 roku, ale dwukrotnie ją przesunięto. Film pojawił się pod koniec kwietnia 2023 na jednym z serwisów internetowych. Gdzie można obejrzeć komedię, do której część scen kręcono we Włocławku? 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku [zdjęcia] W czwartek, 25 maja 2023 roku w trzecim dniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie mierzą się z językiem obcym nowożytnym. Dzień wcześniej, 24 maja rozwiązywali zadania z matematyki a we wtorek, 23 maja pisali test z języka polskiego. Zanim uczniowie usiedli do pisania, zajrzeliśmy do Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.

