Przegląd prasy 23.05.2024 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

W sercu Radziejowa, na placu targowym przy ulicy Brzeskiej, odbył się w środę, 22 maja, tradycyjny cotygodniowy targ, znany również jako święto dyszla. Pomimo utrudnień drogowych, wydarzenie to przyciągnęło licznych handlowców, producentów oraz kupujących, co ponownie potwierdziło jego ważną rolę w lokalnej społeczności i gospodarce. Zobaczcie zdjęcia z targowiska w Radziejowie. Sprawdźcie ceny.

Magda Gessler przyjechała do Włocławka, by pomóc lokalowi z tradycjami. Tym razem restauratorkę o pomoc poprosili właściciele Karczmy Kujawskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z kręcenia programu TVN Kuchenne Rewolucje we Włocławku.