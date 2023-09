Przegląd tygodnia z 10.09.2023 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Włocławka czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki, strzelcy 7. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej - sezon 2023/24 [8-10 września]”?

Tygodniowa prasówka 10.09.2023: 3.09-9.09.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu – Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część I] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część I.

📢 Piękne kobiety w Venus Planet w sierpniu 2023. Zobaczcie zdjęcia Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które pojawiły się w sierpniu 2023 roku w klubie Venus Planet w Konecku. 📢 Sprawdź co Cię czeka - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe dni września. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Czternasta emerytura 2023 - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną emeryci we wrześniu Przeciętny emeryt otrzyma o około 762 zł brutto wyższą czternastkę niż rok temu. Na pełną kwotę dodatkowego świadczenia mogą liczyć osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto – przekazał PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rząd podjął decyzję o podwyższeniu czternastej emerytury do kwoty 2650 zł brutto. Dla osób pobierających najniższą emeryturę czternastka wyniesie ona 2202,50 zł netto. Świadczenia zostaną wypłacone we wrześniu. Według rządowych szacunków otrzyma je blisko 9 mln emerytów i rencistów.

📢 Miasteczko Zdrowia 2023 w Hali Mistrzów we Włocławku. Włocławianie skorzystali z bezpłatnych porad lekarskich. Zdjęcia W sobotę w Hali Mistrzów i przed nią stanęło Miasteczko Zdrowia. Włocławianie mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji. Zainteresowanie było duże. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Narodowe Czytanie 2023 na Placu Wolności we Włocławku. Zdjęcia W sobotę 9 września również we Włocławku zorganizowane zostało Narodowe Czytanie 2023. Lekturą dwunastej edycji tego wydarzenia była powieść Elizy Orzeszkowej pt. "Nad Niemnem". Zobaczcie zdjęcia z Placu Wolności.

📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Tanie owoce i warzywa, odzież inne produkty. Zdjęcia, ceny - 9 września 2023 We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty. W piękną wrześniową sobotę (9.09.2023) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z targu.

📢 Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" 2023 w LMK we Włocławku. Zdjęcia W sobotę 9 września również we Włocławku zorganizowane zostało Narodowe Czytanie 2023. Lekturą dwunastej edycji tego wydarzenia była powieść Elizy Orzeszkowej pt. "Nad Niemnem". Zobaczcie zdjęcia z LMK. 📢 Takie imprezy we Włocławku i powiecie włocławskim w weekend 9-10 września 2023. Zdjęcia W weekend 9-10 września 2023 roku na mieszkańców Włocławka i okolic czeka wiele atrakcyjnych imprez, nie zabraknie wydarzeń sportowych i kulturalnych. Przestawiamy ich wykaz, terminy i godziny rozpoczęcia. Zobaczcie na zdjęciach co się będzie działo i kto wystąpi we Włocławku i okolicy.

