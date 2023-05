Przegląd tygodnia z 21.05.2023 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 14.05 do 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.05 a 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada ”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 21.05.2023. 14.05 - 20.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tyle dostaniemy na wakacje. Oto kwoty dostaniemy w ramach wczasów pod gruszą. Mamy przykłady Wczasy pod gruszą to świadczenie, które otrzymujemy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O jego wysokości decyduje przede wszystkim wysokość dochodów z ubiegłego roku na członka rodziny. Kilka osób zdradziło nam stawki, jakie otrzymują w ramach wczasów pod gruszą w 2023 roku. Zobaczcie.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku [zdjęcia] Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej we Włocławku.

Tygodniowa prasówka 21.05.2023: 14.05-20.05.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak było na imprezie w Browar Loft Music & Pub Włocławek [zdjęcia] Fotorelacja z imprezy w Browar Loft Music & Pub Włocławek, która odbyła się w drugi weekend maja 2023 roku. 📢 Te liczby w Lotto i Eurojackpot wygrywają najczęściej Opcje gry w Lotto są tak naprawdę dwie: albo samodzielnie skreślamy liczby, albo gramy na chybił trafił pozwalając komputerowi wybrać za nas liczby. Totalizator Sportowy przy głównych wygranych podaje informacje jak szczęśliwiec zagrał, czy była to metoda chybił trafił czy samodzielnie wybrane liczby. Sprawdzamy, jakie liczby w grach totalizatora sportowego padały najczęściej. Zobaczcie!

📢 Tak oglądasz telewizję? To abonament RTV Cię nie obowiązuje, a więc nie musisz go płacić Sprawdź w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV. Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Ale nie dal wszystkich. Niektóre osoby nie muszą martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje dość długą listę zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. 📢 Tych długów nie trzeba spłacać. Przedawnią się w 2023 roku Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku. 📢 Grał Filipa w serialu Rodzina Zastępcza. Będziesz w szoku, jak wygląda dzisiaj - metamorfoza po latach [zdjęcia] Sergiusz Żymełka popularność zdobył dzięki roli Filipa Kwiatkowskiego w "Rodzinie zastępczej". W serialu występował od ósmego roku życia i z miejsca stał się ulubieńcem widzów. Od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej" minęło już 14 lat, a serialowy Fifi zmienił się w tym czasie nie do poznania. Zobacz, jak Sergiusz Żymełka wygląda dzisiaj!

📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. W sprzedaży są już czereśnie, tanie warzywa i owoce [zdjęcia, ceny] We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty.

📢 Tyle zarabiają radni we Włocławku. Jakie mają domy i auta? Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe za 2022 rok [zdjęcia] Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym włocławskich radnych VIII kadencji 2018-2023. Sprawdźcie, kto z nich zarobił najwięcej w 2022 roku, kto zgromadził najwięcej oszczędności i który z radnych ma najwyższy kredyt do spłacenia. W zestawieniu znalazły się również nieruchomości i samochody, którymi jeżdżą radni z Włocławka. 📢 Tak było pierwszego dnia na Festiwalu Roślin 2023 w hali OSiR we Włocławku. [zdjęcia] Od samego rana w sobotę, 20 maja 2023 roku hala OSiR we Włocławku zapełniała się pięknymi roślinami doniczkowymi. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników wyjątkowe odmiany roślin prosto z hodowli, doniczki, środki ochrony roślin, a także ekologiczne nawozy. Oglądających i kupujących na Festiwalu Roślin 2023 nie brakowało. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia, drugiej tego typu imprezy we Włocławku.

📢 Krasnal Europark przedłuża pobyt we Włocławku [zdjęcia] Europark Krasnal to jedno z najbardziej znanych wesołych miasteczek w Polsce. W 2023 roku obchodzi swój Jubileusz 35-lecia istnienia. Lunapark we Włocławku jest od soboty, miał być do 21 maja, ale przedłuża swój pobyt. Szczegóły, zdjęcia. 📢 Takie emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto [zdjęcia] Takie są emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie mają wypłaty w maju.

Łowi, lata, pływa. Zobacz wybuchowe Instahistorie Rafała Brzozowskiego