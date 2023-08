Przegląd tygodnia z 6.08.2023 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 30.07 do 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 30.07 do 5.08.2023

📢 Oto najpopularniejsze nazwiska we Włocławku - TOP 50. Zdjęcia Przygotowaliśmy dla Was listę 50. najpopularniejszych nazwisk we Włocławku. Czy zastanawialiście się nad tym, jakie nazwisko jest najpopularniejsze we Włocławku?

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższy weekend - Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższy miesiącu- Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada Sprawdź horoskop miłosny na sierpień. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w sierpniu? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości!

📢 Dożynki Gminno-Parafialne Brześć Kujawski 2023. Program imprezy Zwieńczeniem imprez plenerowych w 2023 roku w gminie Brześć Kujawski będą dożynki, które zaplanowane są na sobotę 26 sierpnia. Podczas Dożynek Gminno-Parafialnych 2023 Brześć Kujawski wystąpią Wilki i Tulia. Podajemy program imprezy.

📢 Za tyle kupisz działki ROD z domkami w Kujawsko-Pomorskiem. Najnowsze oferty, zdjęcia ROD, czyli rodzinne ogródki działkowe cieszą się coraz większą popularnością. Takie działki ROD i za tyle można obecnie kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobaczcie najnowsze ogłoszenia sprzedaży z OtoDom.pl. Szczegóły i zdjęcia w galerii. 📢 Tyle mają wynosić emerytury od marca 2024 roku. Wyliczenia po waloryzacji Na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc. Jej łączny koszt to ponad 43 mld zł – podała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 📢 Zobacz wzory, pomysły, zdjęcia - najmodniejsze paznokcie na sierpień 2023 Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure na sierpień. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się ostatnio? Oto najładniejsze wzory z salonów kosmetycznych z całej Polski.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na 2023. Zobacz wzory, pomysły. Zdjęcia Takie są najmodniejsze paznokcie w sierpniu 2023 roku. Zobacz najładniejsze wzory z salonów kosmetycznych z całej Polski. 📢 Przyłapani na przystankach MPK we Włocławku. Jesteś wśród nich? Zdjęcia Kamery Google Street View odwiedziły Włocławek i okolicę w zwykły dzień. Nikt nie spodziewał się, że fotografują miasto, a potem zdjęcia będą ogólnodostępne na całym świecie. Przy tej okazji uwieczniono wiele ciekawych momentów. Ludzie akurat robili zakupy, czekali na autobus, odpoczywali w parku na ławeczkach, albo pod blokiem łapali odrobinę słońca. Inni mieli akurat przerwę w pracy, a jeszcze inni randkę w parku.

📢 Piękne kobiety w Browar Loft Music & Pub Włocławek w lipcu 2023. Zobaczcie zdjęcia Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które pojawiły się w lipcu 2023 roku w klubie Browar Loft Music & Pub Włocławek przy ul. Łęgskiej.

📢 Piknik Rodzinny 2023 w Baruchowie. Łzy, Master na scenie - zobaczcie zdjęcia W sobotę 5 sierpnia 2023 roku od godziny 16.00 do północy na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Baruchowie odbył się piknik rodzinny. Na scenie pojawiły się m. in. zespoły Łzy i Master. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” w powiecie włocławskim. 11 zastępów straży pożarnej w akcji. Zdjęcia Do rozszczelnienia jednej z nitek rurociągu „Przyjaźń” doszło w miejscowości Sobiczewy w gminie Chodecz w powiecie włocławskim poinformowała Wojewódzka Straż Pożarna w Toruniu. Do akcji zadysponowano 11 zastępów. Sytuacja została opanowana. Przed godziną 23 trwało jeszcze pompowanie rozlewiska do cysterny. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Targowisko przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku - warzywa, owoce, ubrania, kwiaty. Zdjęcia - 5 sierpnia 2023 W pierwszą sobotę sierpnia 2023 na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku na straganach królują owoce i warzywa ale nie tylko. W nieco chłodniejszą i deszczową sobotę nie zabrakło kupujących, którzy w poszukiwaniu nie tylko warzyw i owoców od lokalnych rolników, odwiedzili ten popularny targ. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny.

📢 Wypadek z udziałem motocyklisty na DK 91 w powiecie włocławskim W piątek 4 sierpnia po godzinie 21.30 w miejscowości Kaźmierzewo (na 228 kilometrze Drogi Krajowej nr 91) doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Szczegóły, zdjęcia.

📢 42. Kaszubska Piesza Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę w Radziejowie. Zdjęcia W sobotę, 5 sierpnia do Radziejowa dotarła 42. Kaszubska Piesza Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę, która jest najdłuższa w Polsce, gdzie pątnicy mają do przejścia 638 km (25.07-12.08). Podczas sobotniej wizyty pielgrzymi skorzystali z poczęstunku w obu radziejowskich świątyniach, gdzie o posiłki dla pątników zadbała wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, zaś w Farze gospodynie z KGW Opatowice. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Takie rzeczy oddają za darmo mieszkańcy Włocławka i okolic na OLX. Najnowsze oferty. Zdjęcia Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego robią letnie porządki w swoich domach i mieszkaniach. Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wystawiają ubrania, książki, meble, zabawki, a także wiele innych rzeczy. Sporo z nich można dostać za darmo. Zobaczcie jakie rzeczy oddają mieszkańcy Włocławka i okolic. Sprawdźcie najnowsze oferty z sierpnia 2023 roku.

📢 Nietypowe zdarzenia i niesamowite historie we Włocławku. Zdjęcia Przedstawiamy nietypowe zdarzenia, ciekawe sytuacje i niesamowite historie do których doszło we Włocławku i okolicy. Zobacz zdjęcia.

