Przy ul. Starodębskiej we Włocławku będą nowe bloki. Wiemy, kiedy gotowy będzie projekt [zdjęcia]

Przy ul. Starodębskiej 16/18/20 powstać mają nowe bloki mieszkalne. To efekt współpracy samorządu miasta z Krajowym Zasobem Nieruchomości, odpowiedzialnym między innymi na realizację programu Mieszkanie Plus i tworzenie dogodnych warunków do budowania gminnych mieszkań oraz zwiększenia dostępności mieszkań. Umowę w tej sprawie włocławski ratusz z Krajowym Zasobem Nieruchomości podpisał we wrześniu 2020 roku.