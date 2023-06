Szkolenie "Trenuj z wojskiem" dla mieszkańców Włocławka - zdjęcia

- Jesteśmy we Włocławku z prostego powodu - od niedawna formujemy tu 84. batalion lekkiej piechoty i chcemy pokazać mieszkańcom Włocławka i okolic, na czym polega wojsko, czym jest obrona terytorialna, a także chcemy przećwiczyć z nimi podstawowe czynności i pokazać na czym polega walka wręcz, pierwsza pomoc, co to jest rzut granatem, w jaki sposób zakładać maskę przeciwgazową - mówi ppor. Julia Rozworowska-Wolańska, oficer prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.