Tak trzeba gasić pożary samochodów hybrydowych i elektrycznych. Szkolenie dla strażaków z Włocławka. Zdjęcia, wideo

- Dzięki pomocy Toyota Jaworski Auto zorganizowaliśmy szkolenie z samochodami o napędzie elektrycznym i hybrydowym. To jest nowość dla strażaków i uczymy się działać w sytuacjach zagrożenia właśnie z tymi samochodami, mającymi wysokie napięcie. Uczymy się w odpowiedni sposób podchodzić do tych samochodów podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Podczas akcji nie możemy czekać, nie możemy zastanawiać się, w jaki sposób podejść i ratować, musimy być z tym tematem na bieżąco. - mówił bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.