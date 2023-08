Trwa budowa Centrum Wielopokoleniowego w Baruchowie. Wizyta parlamentarzystów. Zdjęcia

- Wielopokoleniowe Centrum Aktywności Rodzinnej, to miejsce skierowane nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich mieszkańców gminy Baruchowo, od najmłodszych do najstarszych. W projekcie są bardzo ciekawe rozwiązania, służące aktywności międzypokoleniowej, ale nie tylko. Będzie można pograć w kręgle, w szachy, poćwiczyć na świeżym powietrzu, lub posiedzieć, odpocząć i popatrzeć na fantastyczną fontannę. W obiekcie będzie również sala koncertowa, miejsce do zabaw tanecznych, miejsce gdzie mieszkańcy będą mogli gotować i sprawdzać swoje umiejętności kulinarne. To miejsce będzie łączyło wielopokoleniowo mieszkańców zarówno gminy Baruchowo jak i okolicznych miejscowości.- mówiła Joanna Borowiak, poseł na Sejm.