Włocławek walczy z plagą meszek w mieście. Wykonano już pierwsze opryski w 2024 roku. Zdjęcia

We Włocławku jest więcej meszek, niż w Toruniu i Grudziądzu!

Urząd Miasta Włocławek zatrudnił specjalistę - prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK - monitorującego występowanie owadów. Dane uzyskane podczas monitoringu liczebności w miastach nadwiślańskich wskazują, że w szczycie ich występowania, liczebność meszek we Włocławku jest co najmniej dwukrotnie-trzykrotnie większa, niż w pozostałych monitorowanych miastach w Kujawsko-Pomorskiem – Toruniu i Grudziądzu . We Włocławku obserwowane jest także kilkudniowe wydłużenie pojawu tych uciążliwych owadów.

Dlaczego we Włocławku jest najwięcej meszek?

Co powoduje, że akurat we Włocławku jest więcej meszek, niż w innych nadwiślańskich miastach naszego regionu? Wynika to z obecności stopnia wodnego we Włocławku, poniżej którego powstają warunki szczególnie dogodne dla rozwoju larw meszek (utwardzenie dna, budowle hydrotechniczne).