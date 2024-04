Wybory samorządowe 2024 - Lewica Włocławek o finansach i szpitalu wojewódzkim

- Spotykamy się niemal codziennie z mieszkańcami Włocławka prezentując postulaty programowe - od początku naszej kampanii założyliśmy sobie, że taka ma być ta kampania, jaką chcemy, by było nasze miasto - miasto pozytywne, mówiące o konkretach - mówi Piotr Kowal. - Chcemy się odnieść do konkretów, a nie do utarczek personalnych, z których zasłynął nasz adwersarz. Zmartwiła nas jedna rzecz. Leitmotivem po pierwszej, przegranej turze Marka Wojtkowskiego zostały fundusze zewnętrzne. Z ulotek, które propaguje pan Marek Wojtkowski wraz ze swoją drużyną wynika, że, czy środki, które spłyną do naszego miasta, zależy od tego, jaka opcja polityczna będzie rządzić. Trzeba to jasno powiedzieć i zdementować. Jeżeli mówimy o rządzie - to jest wspólny rząd - KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. Bez udziału każdego z tych ugrupowań nie udałoby się tych środków odblokować. Odblokowanie środków i uczciwa dystrybucja była przedmiotem dyskusji na sesji Rady Miasta. Nikt inny, jak Marek Wojtkowski mówił, że środki muszą spłynąć z transparentnego klucza, a nie z nadania politycznego. Dziś sugeruje się mieszkańcom Włocławka, że jeżeli nie wybiorą prezydenta określonej opcji, to te fundusze nie popłyną. To kłamstwo, środki, tak czy inaczej, popłyną.