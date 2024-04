Wybory samorządowe 2024 - plany Marka Wojtkowskiego i Koalicji Obywatelskiej dotyczące Zazamcza we Włocławku

- To miejsce wybraliśmy nieprzypadkowo - mówił Marek Wojtkowski. - Ulica Energetyków przeznaczona jest do przebudowy. Trwało to dość długo, wymagała tego regulacja własności. Przebudowa nastąpi w najbliższym czasie. Tuż obok mamy dworzec kolejowy Zazamcze. Będę wnioskował, by doszło do jego remontu. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to stadion Przylesie, który będziemy chcieli przywrócić mieszkańcom Włocławka. Pojawia się wiele głosów, że bo miejsce szczególne dla mieszkańców Zazamcza, ale nie tylko. Będziemy chcieli przywrócić stadion nie jako miejsce sportowe, ale bardziej wypoczynku i rekreacji.