Minister finansów Andrzej Domański udzielił poparcia Markowi Wojtkowskiemu w walce o fotel prezydenta Włocławka. Zdjęcia, wideo

- Dla silnych i sprawdzonych samorządowców nie ma rzeczy trudnych, nie ma też rzeczy niemożliwych. Bardzo się cieszę, że takie inwestycje jak ta powstają, świetnie, że BGK ma również w tym swój udział. Patrząc na całe mieszkalnictwo, jest dla mnie ważne, abyśmy ciągle pamiętali o tej podażowej stronie rynku mieszkaniowego. Pamiętali o tym, że musi powstawać więcej mieszkań, aby ich ceny nie rosły. Bardzo istotne jest, aby tych mieszkań komunalnych, mieszkań na wynajem powstawało więcej, aby mieszkania były dla Polaków dostępne. Wiemy doskonale, że by to się działo, potrzebujemy sprawdzonych i silnych, efektywnie inwestujących samorządowców. Marek Wojtkowski jest osobą, którą można z całego serca rekomendować i polecić. Dla mnie jako osoby, która jest współodpowiedzialna za polską gospodarkę, jest niezwykle ważne, aby środki unijne, które będą do nas płynąć, środki z KPO były wydawane efektywnie. Aby to się działo, potrzebujemy silnych samorządowców, którzy wiedzą, czego potrzebują ich miasta, co jest potrzebne w ich gminach, na terenie, którym zarządzają - mówił Andrzej Domański, minister finansów. - Jestem tutaj, aby mówić o naszej kandydaturze Marka Wojtkowskiego, który sprawdził się doskonale. Jako rząd oczywiście współpracujemy ze wszystkimi samorządowcami, ze wszystkich opcji politycznych. Jest to zupełnie zrozumiałe, ale jest też zupełnie naturalne, że z Markiem Wojtkowskim mamy wspólne myślenie o gospodarce i istocie samorządu.(...) Marek Wojtkowski jest gwarantem prowadzenia bardzo efektywnej polityki inwestycyjnej we Włocławku. Oczywiście rząd i ministerstwo finansów będzie wspierało inwestycje w całej Polsce, w tym oczywiście we Włocławku.