Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poparł Marka Wojtkowskiego w drugiej turze wyborów na prezydenta Włocławka. Zdjęcia, wideo

Jest mi bardzo miło rozpocząć sobotę od wizyty we Włocławku. Bardzo się cieszę, że mogę tu być i wesprzeć starania pana prezydenta Marka Wojtkowskiego o kolejną kadencję na tym stanowisku. (...) Te wybory są szczególne, ponieważ odbywają się w czasie, kiedy odzyskaliśmy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Te pieniądze są wynikiem starań Ministerstwa Sprawiedliwości, całego rządu, ale faktycznie przyłożyliśmy się do pracy w ciągu tych pierwszych miesięcy, żeby odzyskać zaufanie Komisji Europejskiej. Dzięki temu, że te pieniądze spłyną do polskich regionów, do polskich samorządów, będziemy mieli nowy impuls rozwojowy. To są potężne pieniądze, które muszą być dobrze wykorzystane. Żeby tak się stało, najlepiej będzie, jeżeli będzie istniał swoisty, powiedziałbym, sojusz między tymi osobami, które rządzą na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego a włodarzami. I tutaj tak się dobrze składa, że akurat Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Teraz można powiedzieć, trzeba dokończyć pracę, żeby Pan Prezydent został wybrany na kolejną kadencję - mówił Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.