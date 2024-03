Zdewastowali kilkanaście nagrobków na cmentarzach i figurkę w powiecie radziejowskim. Zdjęcia OPRAC.: GM

W Piotrkowie Kujawskim i Radziejowie doszło do serii zuchwałych aktów wandalizmu. Pomalowane zostało sprayem kilkanaście nagrobków oraz przydrożna figurka Matki Boskiej. Wzbudziło to oburzenie i smutek wśród mieszkańców powiatu radziejowskiego. Policja szybko zareagowała na zgłoszenia i podjęła działania, które doprowadziły do zatrzymania dwóch osób podejrzanych o te haniebne czyny. Szczegóły, zdjęcia.