19. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Bezpieczny Pierwszak” 2023 w WORD we Włocławku. Zdjęcia, lista laureatów

16 listopada 2023 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ulicy Płockiej wręczono nagrody laureatom konkursu "Bezpieczny Pierwszak". Organizatorami akcji, jak co roku, byli: WORD we Włocławku oraz Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku.

W "Bezpiecznym Pierwszaku" udział wzięło piętnaście szkół podstawowych. Są to: SP nr 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, szkoła im. ks. Jana Długosza, szkoła z Kowala.

Spośród 78 komisja wybrała do finału 31 prac